China vai enviar um de seus líderes para comemorações na Coreia do Norte

O anúncio feito neste domingo ocorre em meio a um longo período de esfriamento nas relações entre os dois países, que já tiveram ligações estreitas, abaladas pelos lançamento de mísseis e testes nucleares feitos pelo governo norte-coreano.

O Partido Comunista chinês anunciou que Liu Yunshan, quinta força na hierarquia do partido, viajará para a Coreia do Norte na sexta-feira. Além da presença nos eventos de comemoração do 70º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Liu fará também uma "visita amigável" aos norte-coreanos.

A visita de Liu será acompanhada atentamente para identificar qualquer interação com o jovem líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, que tem tratado com indiferença visitantes chineses que foram a Pyongyang nos últimos anos.

A China continua sendo aliada e parceira comercial mais importante da Coreia do Norte, mas os laços ficaram mais frágeis desde que Kim assumiu o poder em dezembro de 2011, após a morte de seu pai. Kim ainda não visitou a China e recusou um convite para assistir um desfile militar em Pequim no mês passado.

Pequim assinou um pacto das Nações Unidas para impor sanções à Coreia do Norte, e teve forte reação ao teste nuclear realizado pelos norte-coreanos em 2013, ao chamar o embaixador do país para fazer reclamações. Fonte: Associated Press