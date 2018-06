China vai expandir alcance militar e construir faróis em águas sob disputa

Em um documento divulgado pelo Conselho de Estado do país de regime comunista, a China prometeu aumentar sua "proteção aos mares abertos", mudar de defesa aérea para defesa e ataque, e criticou vizinhos por adotarem "ações provocativas" em seus recifes e ilhas.

A China tem tomado uma postura cada vez mais agressiva nos últimos anos nas águas disputadas do Mar do Sul da China, onde Pequim tem se envolvido em disputas territoriais no arquipélago de Spratly.

A China, que reivindica a maior parte do Mar do Sul da China, criticou Washington depois que um avião espião dos Estados Unidos sobrevoou áreas próximas aos recifes na semana passada, com ambos os lados acusando-se mutuamente de alimentar a instabilidade.

A China tem disputas territorial com Filipinas, Vietnã, Malásia, Taiwan e Brunei no Mar do Sul da China, pelo qual passam 5 trilhões de dólares em comércio por navios a cada ano.