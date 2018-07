China vai monitorar com mais rigor poluição do ar nas cidades

Grandes áreas urbanas da China, desde a capital, no norte, até Guangzhou, no extremo sul, ficam cobertas com uma nuvem de poluição durante alguns períodos do inverno, obrigando as pessoas a usar máscaras ou mesmo evitar sair às ruas.

Mas a poluição do ar em Pequim foi declarada oficialmente como sendo "modesta", apesar de a embaixada dos Estados Unidos, que divulga suas próprias medidas segundo padrões norte-americanos, ter indicado que a qualidade do ar está tão ruim que ultrapassou o limite da escala.

Um dos motivos para as diferenças de leitura é que as cidades chinesas não medem e não divulgam dados sobre partículas menores emitidas por chaminés e exaustores.

Medindo 2,5 mícrons de diâmetro ou menos, são conhecidos como PM 2,5.

O ministro do Meio Ambiente chinês, Zhou Shengxian, disse no jornal oficial do Partido Comunista que a China agora começará a adotar o padrão PM 2,5, inicialmente em grandes cidades e depois em todo o território nacional até 2015.

A partir de 1o de janeiro de 2016, todas as unidades governamentais da China terão de fornecer esses dados ao público, informou o jornal.

(Reportagem de Sally Huang e Ben Blanchard)