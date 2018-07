China: vice-premiê vai à Europa e se habilita à sucessão

Apontado como herdeiro do atual premiê, Li deverá usar as visitas para aumentar ainda mais sua influência em assuntos globais, antes que formalmente assuma o gabinete de Wen Jiabao em março do ano que vem. O destaque da viagem de Li será a sua ida a Bruxelas (Bélgica), onde se encontrará com altos funcionários da União Europeia - e, provavelmente, discutirá o papel do seu país nos desdobramentos da grave crise da dívida na zona do euro.

"Esta é a última da série de viagens que Li tomou para confirmar ou consolidar suas credenciais. As visitas anteriores foram um teste e ele se saiu bem. A percepção é a de que já foi reconhecido o seu status como próximo primeiro-ministro", disse Patrick Chovanec, um professor de economia da Universidade Tsinghua, em Pequim. As informações são da Dow Jones.