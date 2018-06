China voltará a aprovar e construir usinas nucleares

"A suspensão será levantada em breve como parte de um plano abrangente de controle da segurança nuclear ter sido submetido ao Conselho de Estado", informa o periódico citando Wang Yuqing, ex-diretor da Agência Nacional de Segurança Nuclear do país asiático.

De acordo com Wang, será iniciada em breve a construção de "cerca de dez" usinas atômicas que haviam recebido aprovação antes do desastre em Fukushima, resultante do terremoto seguido de tsunami de 11 de março do ano passado no nordeste do Japão.

A China possui atualmente 14 reatores nucleares em operação. Eles produzem 11,8 gigawatts de energia. O plano do governo chinês é expandir a capacidade de geração de energia atômica para 40GW até 2015. As informações são da Dow Jones.