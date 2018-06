China: Xi será empossado presidente em 5 de março

A data para início da sessão do 12º Congresso Nacional do Povo foi aprovada numa reunião realizada hoje pelo Comitê Permanente, informou a agencia oficial chinesa Xinhua.

O anúncio surge após o Partido Comunista ter escolhido, em novembro, o atual vice-presidente Xi para assumir o comando do partido em substituição ao atual presidente chinês, Hu Jintao. Esse foi o primeiro passo na transição rigidamente coreografada das lideranças chinesas, que prevê primeiro a mudança dos líderes do partido com posições de Estado, incluindo o presidente, o primeiro-ministro e outros postos-chave, preenchidos pelo Congresso Nacional do Povo vários meses depois.

Durante a sessão do Congresso, Xi deverá ser apontado formalmente como presidente da China, enquanto Li Keqiang, outro dos principais líderes do partido, deverá substituir Wen Jiabao como primeiro-ministro chinês.

Segundo a agência Xinhua, a sessão legislativa do Congresso deverá se estender por cerca de duas semanas e também irá tratar de outros temas importantes, incluindo o esboço de um plano para o desenvolvimento econômico e social no próximo ano. As informações são da Dow Jones.