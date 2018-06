A agência oficial de notícias Xinhua News informou que Shi Baikui, de 27 anos, também foi multado em US$ 2.100. Segundo a agência, Shi roubou pequenas bolsas de ouro, de estilo ocidental, e outros objetos em maio de 2011.

De acordo com informações oficiais, Shi disse ao tribunal que o roubo foi um "impulso de momento". As informações são da Associated Press.