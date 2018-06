Chinês extraditado pelo Canadá pega prisão perpétua

Lai, que escapou da execução por causa de um acordo entre chineses e canadenses, ouviu a sentença em um tribunal de Xiamen, na província de Fujian, onde comandou uma ampla rede de contrabando antes de fugir para o Canadá.

Lai, que chegou ao Canadá em 1999, quando passou a ser conhecido como o homem mais procurado da China, também terá todos seus bens confiscados.

A rede de Lai contrabandeava todo tipo de produto, incluindo cigarros, carros, petróleo e tecidos. Segundo o tribunal que o condenou, sua operação chegou a atingir US$ 3,3 bilhões, sonegou US$ 1,7 bilhão em impostos e subornou 64 oficiais entre 1996 e 1999. As informações são da Associated Press.