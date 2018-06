Chinês fabrica o próprio carro de luxo com sucata Sem dinheiro para comprar um Lamborghini Reventon original, o chinês Wang Jian decidiu construir seu próprio carro esportivo usando chapas de metal e peças compradas em ferro-velho. O modelo "de fábrica" custa US$ 1,3 milhão, enquanto o carro de Wang, que roda pelas ruas da Província de Jiangsu, saiu por pouco mais de US$ 9 mil.