Chinês ganhador de 2010 segue preso Um ano depois do anúncio da escolha de Liu Xiaobo para o Prêmio Nobel da Paz, sua mulher, Liu Xia, continua em prisão domiciliar, impossibilitada de usar telefone ou internet. Condenado em 2009 a 11 anos de prisão por subversão, Liu cumpre a pena na Província de Liaoning e teve autorização para participar do funeral de seu pai, no dia 18 de setembro. A premiação de Liu foi recebida então com fúria pelo governo chinês, que acusou o Ocidente de interferir em assuntos internos e tentar boicotar a emergência da China no cenário global. / CLÁUDIA TREVISAN