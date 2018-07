Chinês ICBC comprará fatia no Standard Bank Argentina

Segundo a rádio, a fonte relatou que o ICBC, que é o maior banco da China em ativos, vai concluir a transação no curto prazo. A fonte acrescentou que, como um acionista controlador, o ICBC vai nomear os diretores do conselho e os executivos seniores da subsidiária argentina do Standard Bank Group, que tem sede em Johanesburgo, África do Sul.

No ano passado o ICBC disse que pagaria US$ 600 milhões pela fatia no Standard Bank Argentina, em um acordo que marcaria a segunda maior aquisição do banco chinês fora da China, em seguida à compra de 20% do Standard Bank Group por US$ 5,5 bilhões, em 2007. As informações são da Dow Jones.