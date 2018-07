Chinês Xi vai retomar funções diplomáticas em cúpula da Asean O provável futuro líder chinês, Xi Jinping, vai comparecer a uma reunião com as nações do Sudeste Asiático nesta semana, anunciou o Ministério das Relações Exteriores no domingo, sinalizando seu retorno a funções diplomáticas depois de faltar a uma série de eventos com dignitários estrangeiros.