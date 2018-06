Chinesa CNOOC conclui compra de canadense Nexen por US$15,1 bi

A companhia canadense afirmou no final da segunda-feira que o negócio foi concluído e que cada acionista vai receber 27,50 dólares em dinheiro por ação da Nexen.

As ações preferenciais e ordinárias da Nexen sairão da bolsa de Toronto nos próximos dias. As ações ordinárias da empresa deverão deixar de serem negociadas em Nova York antes da abertura nesta terça-feira.

A aquisição, originalmente anunciada em 23 de julho, recebeu aprovação de autoridade canadenses em dezembro. No início deste mês, a operação passou pela Comissão de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos, que tinha que se manifestar por causa das operações de exploração e produção petrolífera no Golfo do México.

A compra dá à CNOOC novas áreas de exploração marítima no Mar do Norte, Golfo do México e no oeste da África, bem como ativos de produção no Oriente Médio e Canadá.