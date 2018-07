Chineses entram em mar de ilhas em disputa Seis navios chineses de vigilância entraram brevemente ontem no mar territorial das ilhas disputadas pelos governos de Pequim e Tóquio - chamadas de Diyaoyu, na China, e Senkaku, no Japão. Segundo a Guarda Costeira japonesa, três embarcações deixaram a região após 90 minutos e as outras, depois de algumas horas. Pertencentes a cidadãos japoneses, três das ilhas foram compradas recentemente pelo governo de Tóquio, que tem a intenção de nacionalizá-las. O arquipélago também é reivindicado por Taiwan.