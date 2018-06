Chineses superam alemães como turistas mais gastadores

Turistas chineses, conhecidos por viajarem em excursões organizadas e por comprarem moda de luxo no exterior, gastaram 102 bilhões de dólares em viagens internacionais no ano passado, ultrapassando viajantes cheios de dinheiro da Alemanha e Estados Unidos.

Turistas chineses gastaram 41 por cento a mais em viagens ao exterior em 2012 do que no ano anterior, superando os cerca de 84 bilhões de dólares desembolsados por alemães e norte-americanos no ano passado.

Turistas de outras economias que crescem rapidamente, e com classes médias cada vez maiores, como a Rússia e o Brasil, também aumentaram seus gastos em 2012. Na Europa atingida pela recessão, no entanto, turistas franceses e italianos frearam seus orçamentos para as férias.

"O impressionante crescimento de despesas de turismo da China e da Rússia reflete a entrada no mercado de turismo de uma classe média crescente nestes países", disse o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai.

A Associação Alemã de Viagem (DRV) disse que era esperado que os chineses superassem os alemães em termos de gastos um dia, dado que o país tem mais habitantes do que a América do Norte, a Rússia e a Europa juntos.

"Mas que eles já tenham nos superado é assombroso", disse o presidente da DRV, Juergen Buechy.

Os chineses fazem viagens maiores do que os alemães, que costumam ir a destinos mediterrâneos, o que significa que o gasto em média por férias era maior, acrescentou.

CHEGANDO PERTO

A China é o mercado de fontes de turismo que cresce mais rápido no mundo, graças a rendas disponíveis mais altas na segunda economia do mundo e a restrições menores de viagens para o exterior. Os turistas chineses fizeram 83 milhões de viagens ao exterior em 2012, em comparação a 10 milhões em 2000.

O setor hoteleiro, as empresas de viagens, restaurantes e até motoristas de táxi vão precisar se atualizar sobre o conhecimento que têm da culinária, cultura e língua chinesas se querem convencê-los a se afastar de destinos favoritos como Hong Kong, Taiwan e as Maldivas, disseram autoridades do setor de turismo europeu.

Outros países nos 10 primeiros colocados, incluindo Japão e Austrália, contabilizaram crescimento nos gastos em viagens, apesar de apenas a Rússia ter se aproximado do grande crescimento da China, com um aumento de 32 por cento nos orçamentos de férias.

Os russos agora são o quinto povo que mais gasta com turismo, gastando 34 bilhões de dólares no ano passado, segundo a OMT, sediada em Madri, e se aproximando dos britânicos, que gastaram 52 bilhões de dólares em 2012.

Os gastos dos italianos caíram 1 por cento, para 26 bilhões de dólares em 2012, e os turistas franceses despenderam de 38 bilhões de dólares, uma queda de 6 por cento de ano para ano.

(Reportagem de Clare Kane, em Madri, e Victoria Bryan, em Frankfurt)