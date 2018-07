Chipre diz que negociações com troika progrediram Uma porta-voz do banco central do Chipre disse que as negociações com potenciais credores para resgatar o problemático setor bancário progrediram. Aliki Stylianou afirmou neste domingo que isso coloca o BC no caminho certo para recuperar a sua credibilidade, depois de perder bilhões de euros com a dívida grega.