Chipre pede ajuda para se livrar de munição descartada

Fotiou afirmou que há 167 tipos de munições descartadas pelos cipriotas, incluindo minas, granadas e bombas de artilharia no fundo do mar, mas não se sabe a localização exata. O ministro acrescentou que as autoridades agirão rapidamente para lidar com as munições porque, além representarem riscos aos pescadores e ao meio ambiente, elas também podem dificultar os planos para desenvolver os depósitos de gás natural recém-descobertos na costa sul do Chipre.