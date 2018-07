Chipre retira acusação por jogo contra idosa de 98 anos

As mulheres, a maioria com mais de 70 anos, se tornaram uma celebridade local após receberem convocações do tribunal nesta semana. Entrevistas com Eftychia Yiasemidou, de 98 anos, foram feitas por vários meios de comunicação.

O assistente da promotoria Petros Clerides disse nesta sexta-feira que não estava oficialmente ciente da questão e só ficou sabendo do caso por meio da mídia.

A prática de jogos de azar no Chipre pode ser punida com até seis meses de detenção ou multa de ? 750 (US$ 1.000). As senhoras jogavam em casa, apostando pequenos valores em dinheiro, durante uma reunião semanal, quando o local foi invadido pela polícia em novembro de 2009. As informações são da Associated Press.