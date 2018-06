Choque de trem com caminhão mata 18 e fere 86 na Tunísia

TÚNIS - Um trem de passageiros da Tunísia bateu em um caminhão que tentou atravessar os trilhos nesta terça-feira em El Fahes, 60 km a sudoeeste de Túnis, matando 18 pessoas e deixando 86 feridos, de acordo com autoridades. Dois vagões do trem de alta velocidade descarrilaram. O cruzamento tinha um sinal de alerta, mas não tinha grades de proteção, luzes ou barreiras.

Inicialmente, a imprensa local chegou a relatar que o motorista do caminhão estava entre os mortos, mas o tenente-coronel Selmi Yousfi disse que ele fugiu quando viu o trem vindo em sua direção em uma velocidade de 130 km/h.

Alguns dos passageiros foram arremessados para fora no momento do impacto, disse Mongi Kadhi, funcionário dos serviços de emergência. O maquinista do trem está entre os mortos. / Associated Press