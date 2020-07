Choque e cerveja: pub inglês instala cerca elétrica para manter distanciamento

ST JUST, REINO UNIDO - O homem entra em um bar e dá de cara com uma cerca elétrica. Não é uma piada, mas a nova medida adotada por um pub da Cornualha, na Inglaterra, para impor regras de distanciamento e impedir a propagação da covid-19.

O proprietário do Star Inn, na vila de St Just, sudoeste da Inglaterra, instalou uma cerca elétrica em frente ao bar para garantir que as diretrizes de distanciamento social sejam seguidas.

“Se eu tivesse colocado um pouco de corda lá, acho que ninguém teria prestado tanta atenção quanto em uma cerca elétrica”, disse o proprietário do pub, Jonny McFadden.

Os bares na Inglaterra foram autorizados a reabrir em 4 de julho, mas devem implementar medidas de distanciamento social. Isso inclui minimizar o contato dos funcionários com os clientes e reduzir o tempo que os frequentadores permanecem no bar.

McFadden disse que as regras representam uma grande mudança de cultura para seu pub.

“Eu administro um bar muito pequeno. Todo mundo está acostumado a sentar no balcão. Eles não podem fazer isso agora. As coisas mudaram”, afirmou.

Embora a cerca não esteja ligada, McFadden disse que a mesma lógica que funciona nas fazendas vizinhas da Cornualha rural também funciona para os bebedores locais.

“Enquanto houver um sinal de alerta em uma cerca elétrica e você for avisado sobre isso, é totalmente legal. E há o fator medo. Funciona”, disse ele. “As pessoas são como ovelhas. Ovelhas se afastam, as pessoas se afastam.”