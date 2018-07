Choque entre islâmicos e Exército mata 64 no Iêmen Um ataque de uma organização terrorista ligada à Al-Qaeda contra um posto do Exército do Iêmen localizado no sul do país desencadeou um confronto que deixou 64 mortos no início da manhã de ontem. Militares e civis relataram à agência Associated Press que os moradores da região pegaram em armas para lutar contra os militantes juntamente com os soldados.