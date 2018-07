Choque entre militantes deixa 15 mortos no Paquistão Pelo menos 15 militantes islamitas morreram durante um tiroteio neste sábado entre partidários de dois comandantes do Taleban paquistanês, ocorrido perto da fronteira com o Afeganistão. Em outro incidente, uma bomba explodiu parcialmente quando era desarmada nas proximidades de um escritório da Cruz Vermelha em Karachi, no sul do Paquistão, mas ninguém ficou ferido. A parede externa da instalação ficou parcialmente danificada, disse o policial Tahir Naveed.