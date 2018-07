Choque entre trem e ônibus deixa 31 mortos no norte da Índia

NOVA DÉLHI - Pelo menos 31 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após o choque de um trem com um ônibus que transportava uma comitiva de casamento no norte da Índia, informaram fontes oficiais.

A tragédia aconteceu no distrito de Kanshiram Nagar, situado na província de Uttar Pradesh, em uma passagem de nível no povoado de Thanagaon, disse à agência indiana INAN o inspetor de polícia Dalveer Singh.

Imagens transmitidas pelos canais de televisão mostraram uma multidão concentrada junto às vias em plena madrugada, enquanto vários membros da polícia retiravam cadáveres da zona utilizando macas.

"Todos os feridos foram levados a hospitais dos distritos de Kanshiram Nagar e Etah. A maioria está fora de perigo", acrescentou a governadora.

O ônibus transportava uma comitiva de casamento e viajava sobrecarregado, segundo fontes oficiais, o automóvel levava cerca de 80 pessoas.

O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, enviou suas condolências pelas mortes no acidente e anunciou uma compensação de 200 mil rúpias (US$ 4.500) para as famílias das vítimas fatais.