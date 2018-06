Choque entre trens deixa ao menos 170 feridos na capital da Coreia do Sul

O choque entre dois trens na linha 2 do metrô de Seul, a capital da Coreia do Sul, deixou pelo menos 170 feridos nesta sexta-feira, segundo as autoridades locais, que por enquanto não informaram sobre vítimas fatais.

O acidente aconteceu às 15h32 locais (3h32 de Brasília), quando um trem colidiu com outro que estava parado na estação de Sang-wangsimni, no nordeste da capital sul-coreana, aparentemente devido a uma falha mecânica, segundo a agência local "Yonhap".

Alguns dos passageiros feridos, que não tiveram seu estado de saúde divulgado, foram transferidos para o Hospital da Universidade de Hanyang, nas proximidades da estação na qual ocorreu o acidente.

O fato acontece em um momento no qual o país ainda se encontra ainda comovido pelo naufrágio da embarcação Sewol , que afundou no último dia 16 com 302 mortos e desaparecidos, a maioria deles adolescentes.

O naufrágio da balsa gerou várias críticas às autoridades pelo relaxamento das medidas de segurança nos sistemas de transporte da Coreia do Sul, em comparação com outras nações desenvolvidas.

Com isso, o acidente de hoje se tornou o foco das atenções no país asiático e a imprensa local exibe fotos e gravações do acidente feitas por passageiros com seus telefones celulares.

Nas imagens, é possível observar dezenas de pessoas caminhando pela linha do trem após o acidente, assim como os estragos causados pelo impacto na parte traseira do vagão que foi atingido quando estava parado na estação.

Outras fotos mostram centenas de passageiros amontoados na plataforma da estação tentando sair, o que mostra que o trem estava lotado.

A linha 2 é uma das mais movimentadas do sistema de metrô de Seul e passa por algumas das estações mais importantes como a da Prefeitura, do Estádio Olímpico e do conhecido bairro de Gangnam.