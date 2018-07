Choques em protestos deixam 36 feridos Ao menos 6 manifestantes e 30 policiais ficaram feridos ontem em confrontos na Tunísia, informou o Ministério do Interior. Pelo menos duas delegacias foram incendiadas por membros do grupo islâmico Hizb al-Tahrir. O governo interino do país tem sido alvo de diversos protestos contra a condução do período de transição, iniciado após a queda do ex-ditador Zine el Abidine Ben Ali, em janeiro.