Choques entre Exército e Al-Qaeda matam 63 Confrontos entre militantes ligados à Al-Qaeda e militares do Iêmen deixaram ontem 63 mortos no sul do país. Com isso, subiu para 127 o número de mortes nos últimos dois dias. Os conflitos ocorreram na cidade de Lawder, na província de Abyan, onde os militantes da Al-Qaeda são muito ativos. A rede terrorista tem se aproveitado da turbulência política interna para ampliar sua presença no sul do país.