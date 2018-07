Choques no Cairo deixam mortos

Uma manifestação de cristãos no centro do Cairo terminou em violência neste domingo com muitos mortos e feridos.

Milhares de cristãos da minoria copta protestavam contra a demolição de uma igreja no sul do país e acusavam o governo de não fazer o bastante para coibir os atos de violência contra a comunidade.

Mas o protesto se tornou violento e houve confrontos com as forças de segurança.

Carros foram incendiados e muitos atiraram pedras, destruindo o asfalto por mais munição.

Estes confrontos sectários sãos considerados os mais violentos desde a queda do antigo regime, em fevereiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.