Choques tribais deixam mais de 70 mortos na Líbia Três dias de confrontos entre tribos rivais deixaram mais de 70 mortos na cidade de Sabha, no sul da Líbia, informou nesta quarta-feira o porta-voz do governo da Líbia, Nasser al-Manaa. "É lamentável que mais de 70 pessoas tenham sido mortas e mais de 150 tenham ficado feridas" desde segunda-feira na cidade de Sabha, que fica no Fezzan, a região desértica da Líbia. Os confrontos ocorrem entre tribos árabes e a tribo Toubou, que vive nos oásis do Saara na Líbia e no Chade.