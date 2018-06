Chris Christie declara apoio a Trump

NEW JERSEY - O governador de New Jersey, Chris Christie, anunciou nesta sexta-feira, 26, seu apoio ao pré-candidato republicano à presidência dos EUA Donald Trump, líder das pesquisas. Segundo ele, seu ex-rival na corrida à Casa Branca tem a melhor chance de derrotar a provável candidata do Partido Democrata Hillary Clinton nas eleições de 8 de novembro.

"A melhor pessoa para derrotar Hillary Clinton em novembro naquele palco na noite passada (do debate republicano) é sem dúvida Donald Trump", Christie disse em uma entrevista coletiva em um evento da campanha de Trump no Texas. "Eles não conhecem o jogo com Donald Trump porque ele está reescrevendo o jogo."

Após chegar em sexto lugar nas primárias rebulicanas de New Hampshire, no dia 10, Christie desistiu de sua campanha presidencial. Christie dedicou a maior parte dos seus esforços de campanha em New Hampshire, onde participou de debates, publicou anúncios e esperava uma colocação melhor que o tornasse a melhor opção entre os moderados contra Trump, vencedor em New Hampshire, e o senador do Texas Ted Cruz, que ganhou o caucus de Iowa. / REUTERS