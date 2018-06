Chris Christie é eleito para governo de Nova Jersey

De acordo com a Associated Press, pouco depois do fechamento das urnas, Christie estava vencendo por uma larga margem em sondagens.

A eleição do governador de Nova Jersey foi acompanhada de perto porque o republicano estaria tendo uma grande vantagem em um estado onde o presidente dos Estados unidos, Barack Obama, venceu com facilidade na eleição presidencial de 2012. A vitória de Christie poderia credenciá-lo para concorrer na corrida presidencial em 2016 pelo Partido Republicano. O governador de Nova Jersey, porém, não decidiu sobre os seus planos no futuro.

O republicano atuou como uma figura bipartidária para controlar os sindicatos do setor público e lutar por uma ajuda federal para as vítimas da tempestade Sandy. Ele construiu alianças com líderes do Partido Democrata e conseguiu o apoio de negros, hispânicos e outros que geralmente não votam nos republicanos.

De acordo com as sondagens iniciais, Christie ganhou 61% votos masculinos e 56% dos femininos, conquistando mais do que dois terços dos eleitores brancos. Ele também conquistou mais apoio dos hispânicos, obtendo 45% dos votos em comparação com 32% em 2009, e dos negros, ganhando 21% dos votos em comparação com 9% na eleição anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.