Chris Christie não vai tentar ser presidente dos EUA

Falando para uma sala lotada de repórteres na Assembleia estadual em Trenton, o governador disse que tem mais trabalho a fazer em Nova Jersey. "O fator determinante foi que não acho correto sair agora, quando o trabalho ainda não foi concluído", afirmou ele.

Em anúncio transmitido ao vivo por emissoras pagas, Christie disse que nunca se sentiu muito inclinado a concorrer, mas reviu seus planos em razão do apoio de pessoas importantes e das cartas enviadas para sua casa nas últimas semanas.

Mas, no final, ele decidiu não concorrer. Christie disse que por enquanto não pretende endossar nenhuma das atuais candidaturas republicanas.

Sua preocupação central, reafirmou ele, é seu próprio Estado. "Nova Jersey, goste você ou não, você está presa a mim", disse ele, provocando risos na sala.

Líderes do partido Republicano fizeram lobby para que Christie reconsiderasse sua decisão de não tentar ser o candidato republicano. Sua decisão significa que a corrida republicana continua concentrada em dois homens: o ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, e o governador do Texas, Rick Perry.

Os líderes que apostavam em Christie estão desencantados com Rommey, visto como uma pessoa pouco inspiradora, e com Perry, considerado despreparado para o cenário da polícia nacional. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.