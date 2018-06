Christie estuda desistir da campanha à presidência americana

WASHINGTON - O governador de New Jersey, Chris Christie, estuda abandonar sua campanha presidencial após ter chegado em sexto lugar nas primárias republicanas de New Hampshire, na terça-feira. Diversos meios de comunicação americanos, como o site Politico, a revista Time, e as redes de TV CBS e Fox News, afirmam que Christie já decidiu desistir. A campanha dele, no entanto, diz que a decisão ainda não foi tomada.

Após a divulgação dos resultados de ontem, Christie, um republicano moderado, decidiu retornar para seu Estado natal antes de prosseguir para a Carolina do Sul, palco das próximas primárias do partido, no dia 20.

Christie dedicou a maior parte dos seus esforços de campanha em New Hampshire, onde participou de debates, publicou anúncios e esperava uma colocação melhor que o tornasse a melhor opção entre os moderados contra o magnata Donald Trump, vencedor em New Hampshire, e o senador do Texas Ted Cruz, que ganhou o caucus de Iowa.

Ainda estão na disputa o ex-governador da Flórida Jeb Bush, o governador de Ohio, John Kasich, o senador da Flórida, Marco Rubio, e outros candidatos com menor apoio. / REUTERS