Chuck Norris lança campanha contra Obama

A mensagem foi passada em um vídeo no YouTube, que Norris gravou com a mulher, Gina. O apoio do astro é tradicionalmente disputado por líderes republicanos em época de eleição.

"Nosso grande país e a liberdade estão sob ataque", começa ele no vídeo, alertando que "tudo pode estar perdido para sempre, se não mudarmos de rumo". Norris cita o presidente Ronald Reagan e o filósofo moralista do século 18 Edmund Wilson ("Tudo que é preciso para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada").