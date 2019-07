Chuva de granizo e tornados matam seis turistas no norte da Grécia

SALÓNICA - Ao menos seis turistas estrangeiros que estavam de férias no norte da Grécia morreram devido às fortes tempestades de granizo e tornados, que deixaram ainda 30 feridos na região de Calcídica nesta quarta-feira, 10, informou a polícia.

O novo ministro para a Proteção do Cidadão, Mijalis Jrisojoidis, informou que os mortos são todos turistas, dois de nacionalidade russa, dois tchecos e dois romenos.

O tornado durou cerca de 20 minutos, segundo testemunhos dados à rede estatal de televisão ERT. "Seis turistas morreram e ao menos 30 pessoas ficaram feridas com este tornado", disse Charalambos Steriadis, responsável de Defesa Civil no norte da Grécia.

Um casal checo faleceu em Propontida quando o motorhome em que viajava foi arrastado pelos fortes ventos, de acordo com a polícia.

Em Kassandra, a 70 km de Tessalônica, segunda cidade da Grécia, um homem russo e o filho de dois anos perderam a vida na queda de uma árvore em um hotel. No mesmo lugar, uma mulher morreu atingida pelo desmoronamento de um teto de um prédio.

"É a primeira vez, em 25 anos de profissão, que vivi algo semelhante", disse à emissora pública Athansios Kaltsas, diretor do Centro Médico Nea Mudania, onde muitos dos feridos foram levados com fraturas. "Foi tudo tão abrupto e tão repentino", acrescentou.

Segundo a ERT, um menino estaria morto e um pescador estaria desaparecido, mas as fontes oficiais não confirmaram as informações. De acordo com a emissora, foi declarado estado de emergência na região de Calcídica, para onde foi o Ministro da Proteção do cidadão, Michalis Chryssohoidis, que irá acompanhar as operações dos bombeiros.

"Foi algo inédito", com "ventos muito fortes" e "violentas tormentas de granizo", declarou Steriadis. Segundo autoridades, dezenas de feridos leves foram levados a hospitais. / AFP e EFE