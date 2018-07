Chuva não estraga maior festa no Tâmisa em séculos

Ela não foi convidada, mas esteve presente nas celebrações do Jubileu de Diamante pelos 60 anos de reinado da rainha Elizabeth 2ª neste domingo.

A chuva foi enfrentada, entretanto, sem maiores problemas por muitos dos presentes às margens do Tâmisa, em Londres.

"Existe algo mais inglês do que encarar a chuva com bom humor? O guarda-chuva deveria ser o símbolo do país", disse à BBC um rapaz presente.

O cortejo de barcos foi um dos pontos altos das celebrações deste jubileu. Cerca de mil embarcações participaram, no que está sendo considerada a maior festa do gênero no Tâmisa em mais de 3 séculos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.