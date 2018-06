Chuva torrencial fecha bolsa e embaixadas em Manila

A bolsa de valores e diversas embaixadas permaneceram fechadas enquanto a agência meteorológica apontou que a região de Manila estava em estado de alerta após a chuva, acentuada pela tempestade tropical Trami. Escolas, escritórios e tribunais também não abriram suas portas.

Segundo a agência nacional de desastres, duas pessoas morreram. Ainda não há um número oficial de feridos.

Os meteorologistas preveem que a chuva se converterá em tufão com ventos de até 120 quilômetros por hora e passará ao sul da ilha de Okinawa, no Japão nesta quarta-feira. Fonte: Associated Press.