Chuvas deixam 6 mortos e 150 desabrigados na Nigéria

KANO - Pelo menos seis pessoas morreram em decorrência das enchentes no populoso norte da Nigéria, informou nesta quarta-feira, 22, o Corpo de Bombeiros do Estado de Kano.

As chuvas torrenciais e os alagamentos também deixaram 150 desabrigados e destruíram 27 imóveis, disse o comandante Kassim Musa.

No ano passado, o período de cheias deixou cerca de meio milhão de desabrigados, a maior parte deles no pobre noroeste nigeriano.

A Defesa Civil do país recomendou aos governos regionais do norte que adotem medidas preventivas contra enchentes, em meio a previsões de que as chuvas deste ano serão ainda mais fortes que as de 2010.

Musa disse que as enchentes concentraram-se em uma região de Kano onde a drenagem da água é precária. Na Nigéria, a temporada de chuvas costuma começar em junho e terminar em setembro. As informações são da Associated Press.