Chuvas e enchentes deixam 422 mortos no Paquistão

Segundo a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres, 422 pessoas morreram e quase 3.000 ficaram feridas até o momento na temporada de moções de 2012.

Ao todo, cerca de 5 milhões de paquistaneses foram de alguma forma afetadas pelas fortes chuvas, enchentes e transbordamento de rios comuns nesse período.

Todos os anos o Paquistão sofre os efeitos das chuvas de monção que atingem o país a partir do fim do verão no hemisfério norte.

O major Iftikhar Ahmed, da Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres, disse à Associated Press que, apesar do grande número de afetados, as chuvas deste ano foram tão graves quanto em 2010, quando 20% do território paquistanês ficou embaixo d''água e 1.985 pessoas morreram. As informações são da AP.