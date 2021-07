Fortes chuvas na Índia provocam inundações e deslizamentos de terra; pelo menos 125 pessoas morreram

MUMBAI — Pelo menos 125 pessoas morreram em incidentes provocados por fortes chuvas que atingiram o oeste da Índia, informaram autoridades locais neste sábado.

“As chuvas torrenciais costumam coincidir com fortes marés e grandes volumes de água saindo das represas”, causando deslizamentos de terra, inundações e desabamento de edifícios, afirmou o governo local de Maharashtra, acrescentando que pelo menos 59 pessoas desaparecem.

Em Taliye, cerca de 180 km a sudeste da capital financeira Mumbai, 42 corpos foram encontrados pelos serviços de resgate depois que deslizamentos de terra destruíram a maioria das casas. “Cerca de 40 pessoas ainda estão soterradas. A possibilidade de resgatá-las com vida é pequena, pois estão presos na lama por mais de 36 horas”, disse um oficial que não quis ser identificado por não estar autorizado a falar com a imprensa.

O clima severo atingiu várias partes do mundo nas últimas semanas, com inundações na China e na Europa Ocidental, além de ondas de calor na América do Norte, gerando novos temores sobre o impacto das mudanças climáticas.

Partes da costa oeste da Índia receberam até 594 mm de chuva, forçando as autoridades a retirar as pessoas de áreas vulneráveis ​​enquanto davam vazão a represas prestes a transbordar. A estação montanhosa de Mahabaleshwar registrou sua maior precipitação de todos os tempos — 600 mm em 24 horas.

As equipes de resgate procuravam vítimas de deslizamentos em outras quatro localidades do estado. "Cerca de 90 mil pessoas foram resgatadas das áreas afetadas pelas enchentes", disse o governo de Maharashtra em um comunicado. Milhares de caminhões ficaram presos por mais de 24 horas em uma rodovia que liga Mumbai ao centro de tecnologia de Bengaluru, com a estrada submersa em alguns pontos. No estado de Telangana, ao sul, as fortes chuvas causaram inundações na capital Hyderabad e em outras áreas baixas.

O primeiro-ministro Narendra Modi disse ter ficado abalado pela perda de vidas. "A situação em Maharashtra, devido às fortes chuvas, está sendo monitorada de perto, e estamos fornecendo assistência aos atingidos", ele disse em seu perfil no Twitter na sexta-feira.

Ambientalistas indianos alertam que as mudanças climáticas e a construção indiscriminada em regiões costeiras podem levar a mais desastres como este. "A fúria da chuva que assolou Mahabaleshwar é um forte alerta contra qualquer exploração dos Ghats — colinas onde eventualmente se constroem casas — ecologicamente frágeis", disse o economista ambiental Devendra Sharma no Twitter, referindo-se à cadeia de colinas ao longo da costa oeste da Índia./Reuters e AFP