Chuvas matam 7 e deixam 3 desaparecidos no Vietnã Autoridades e meios de comunicação informaram que enchentes e redemoinhos mataram sete pessoas, deixaram três desaparecidas e feriram 60 no Vietnã. Tran Van Nham, que trabalha no Departamento de Desastres da província de Yen Bai, disse hoje que as autoridades recuperaram o corpo de um homem de 20 anos e procuram outras três pessoas que foram levadas pelas águas enquanto cruzavam um riacho ontem.