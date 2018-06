Chuvas provocam grandes enchentes no meio-oeste dos EUA

Uma mulher morreu no sudoeste do Estado, onde as águas de um riacho invadiram uma estrada, levando seu carro. Autoridades da cidade de Waynesville, no Missouri, ainda procuram por Jessica D. Lee, de 23 anos, cujo carro foi levado pela enchente na manhã de terça-feira. O corpo de seu filho de 4 anos, Elyjah, foi encontrado na terça-feira, horas depois de sua mãe ter feito um telefonema pedindo socorro de seu telefone celular.

Alertas sobre enchentes repentinas são comuns no Missouri, Kansas, Arkansas, Oklahoma e Tennessee e as coisas podem piorar, já que há previsão de fortes chuvas na região no final de semana.

O meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, Drew Albert, disse que as chuvas são o resultado de uma tempestade que parou sobre as planícies. O Missouri foi mais afetado. Alguns medidores perto de Waynesville registraram 380 milímetros de chuvas num período de dois dias

O Kansas estava sob alerta de enchente após precipitações de 152 milímetros na manhã de quinta-feira, no centro do Estado. Desde que as tempestades começaram, no domingo, centenas de casas no Kansas ficaram danificadas, a maioria com água no porão e problemas com esgoto, informou Megan Hammersmith, diretora da Cruz Vermelha na região central do Kansas.

Segundo estimativas, 254 milímetros de chuvas caíram durante a noite em partes do condado de Benton, no Arkansas, o que fez o condado declarar estado de emergência. O diretor de emergências do condado de Benton, Robert McGowen, disse que 15 resgates foram realizados. Mais de 30 estradas e pontes foram fechadas, mas não há informações sobre feridos.

As chuvas no Tennessee provocaram enchentes que também exigiram várias ações de resgate. Bombeiros de Nashville ficaram com água até a cintura para levar moradores de um complexo de apartamentos para um local mais alto. Outras pessoas foram retiradas de varandas ou dos telhados. Fonte: Associated Press.