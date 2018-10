Chuvas provocam inundações e deixam ao menos seis mortos na Espanha

PALMA DE MAIORCA, ESPANHA - Ao menos seis pessoas morreram, duas delas britânicas, nas últimas horas devido a inundações provocadas pelas fortes chuvas na ilha espanhola de Maiorca, na Espanha, informaram fontes dos serviços de emergência. As chuvas afetaram neste terça-feira 9 o leste da ilha e, mais fortemente, a região de Sant Llorenç des Cardassar, onde quatro das vítimas morreram.

As equipes de resgate buscam por, pelo menos, nove pessoas que foram vistas em situações de perigo, informou nesta quarta-feira, 10, a Guarda Civil. Atuam na operação 300 profissionais de diferentes serviços de emergência. Há ainda feridos, mas sem confirmação de quantos.

"A prioridade é localizar sobreviventes, socorrer as pessoas ilhadas em casas, que não podem sair pelas inundações", disse Antonia Bauza, vice-prefeita de Sant Llorenç des Cardassar.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, chegou à ilha a Unidade Militar de Emergências com centenas de efetivos, além de veículos e cães farejadores para contribuir com as buscas e auxiliar os afetados. O grupo se une à Guarda Civil, bombeiros, policiais locais e membros da Proteção Civil.

Cerca de cem pessoas passaram a noite no centro esportivo da cidade vizinha Manacor, habilitado junto a outros espaços públicos para acolher quem não pode chegar a suas casas ou quem teve de abandoná-las pelas inundações.

Segundo o governo regional de Maiorca, nove estradas da zona leste da ilha permanecem fechadas. Cerca de 230 litros de água por metro quadrado caíram na tarde de terça-feira na região de Sant Llorenç des Cardassar em apenas duas horas, informou fontes oficiais.

O Serviço de Emergência pediu a todos os vizinhos que permanecessem em suas casas e que nenhum estudante vá à escola dos municípios da região afetada. Os danos materiais causados pelas chuvas são muito grandes, segundo testemunhas da enchente e dos serviços de emergência deslocados para o local.

Maiorca, no arquipélago mediterrâneo das Ilhas Baleares, é um dos principais destinos turísticos da Espanha. /EFE e AFP