Chuvas provocam mortes no Paquistão e na Índia

A temporada anual de monções atingiu duramente toda a região, que inclui cidades e vilas em todo o Paquistão e nas áreas da Caxemira controladas pela Índia. Autoridades afirmam que esta é uma das piores inundações em décadas.

O porta-voz da Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres do Paquistão, Ahmad Kamal, disse que pelo menos 61 pessoas morreram na província de Punjab desde quinta-feira. Ele destacou que mais 38 pessoas morreram na parte paquistanesa da Caxemira e outras 11 na província de Gilgit Baltistan.

"Estamos despachando tendas e outros itens de ajuda humanitária para as vítimas das chuvas", disse Kamal. Segundo ele, helicópteros do exército e barcos estão sendo usados para retirar pessoas das áreas afetadas.

Na Índia, as autoridades calculam 86 mortes, incluindo 27 pessoas que morreram quando um ônibus lotado de convidados de um casamento foi levado pela correnteza das chuvas. Quatro passageiros conseguiram nadar para longe, mas cerca de 30 outros permanecem desaparecidos, disseram as autoridades. Fonte: Associated Press