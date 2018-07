Chuvas torrenciais atingem a Espanha e deixam um morto

Uma funcionária pública da cidade de Alora afirmou que várias moradias foram destruídas e que a vítima fatal foi uma mulher. A fonte pediu anonimato conforme as regras da administração pública do local. Equipes de resgate estão na região procurando por mortos e feridos. Imagens transmitidas pelos meios de comunicação espanhóis mostram veículos sendo arrastados por correntezas que tomaram as ruas, rios transbordando e pessoas a retirar a água que invadiu seus lares.

A chuva começou nas primeiras horas desta sexta-feira. A zona mais afetada inclui Alora e outros povoados localizados nas redondezas da cidade mediterrânea de Málaga. As informações são da Associated Press.