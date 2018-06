Chuvas torrenciais e granizo deixam 49 mortos na China

SÃO PAULO - Pelo menos 49 pessoas morreram e 23 ficaram feridas devido às fortes tempestades de chuva e granizo que caíram na província noroeste de Gansu, durante o fim de semana, informou nesta segunda-feira, 14, o portal de notícias oficial "China.org".

O mau tempo afetou 412.200 pessoas nas comarcas de Minxian, Zhangxian e Weiyuan, obrigando a evacuação de 150 mil delas.

Estima-se que as perdas econômicas por causa dos desastres naturais ultrapassaram os US$ 254 milhões, com milhares de casas danificadas, cortes de eletricidade registrados em mais de 20 mil residências, estradas e pontes destroçadas, e serviços de telecomunicações interrompidos em seis municípios.

Nos meses estivais, a China sofre desastres naturais tais como inundações, tufões e fortes tempestades, que a cada ano causam centenas de mortos, um clima extremo que já começa a fazer estragos nesta temporada.

O Centro Meteorológico Nacional prevê que fortes chuvas afetem nos próximos dias várias regiões do sul e noroeste da China, por isso pediu às autoridades dessas áreas para extremar as medidas de prevenção.