Chuvas torrenciais paralisam Manila

As fortes chuvas da atual temporada de monções provocaram a elevação das águas de rios e represas nas proximidades da capital filipina. Nove províncias vizinhas estão em alerta.

Benito Ramos, diretor da defesa civil local, disse que não há informações sobre mortes causadas pela tempestade que desaba incessantemente sobre Manila há mais de 24 horas.

Enquanto isso, subiu para 51 o número confirmado de mortes causadas pela passagem do tufão Saola pelas Filipinas na semana passada. As informações são da Associated Press.