CIA diz que evitou suposto ataque da Al-Qaeda A Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) do governo dos Estados Unidos afirmou que conseguiu evitar uma suposta conspiração de uma filial da rede terrorista Al-Qaeda para destruir um avião de passageiros dos EUA, usando uma bomba com um novo desenho. O plano da Al-Qaeda na Península Arábica, segundo funcionários da CIA, era explodir a bomba e marcar o aniversário de um ano da morte do terrorista Osama bin Laden. O explosivo seria escondido nas vestes de um suicida que embarcaria no avião.