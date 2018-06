CIA esquece explosivos em ônibus escolar após treinamento

WASHINGTON - Agentes da CIA colocaram explosivos em um ônibus escolar durante um exercício de treinamento e por "distração" esqueceram de recuperá-los, um erro incrível que provocou a abertura de uma investigação.

Os explosivos não ativados foram colocados no compartimento do motor do veículo e permaneceram no local na segunda-feira e terça-feira, enquanto o ônibus transportava crianças, mas sem representar um perigo porque eram substâncias "particularmente estáveis", segundo a polícia.

"Na semana passada, uma brigada K-9 da CIA (unidade de elite com o auxílio de cães e especializada na detecção de explosivos) realizou um treinamento de rotina com os funcionários do condado de Loudoun, na Virginia. Durante o exercício, os explosivos utilizados foram deixados em um dos ônibus sem que a equipe K-9 percebesse", admitiu a CIA em um comunicado.

A agência prometeu uma investigação exaustiva e independente sobre o programa de formação e informou que adotou medidas imediatas para fortalecer os procedimentos de controle e inventário.

Os pais das crianças transportadas no ônibus foram notificados individualmente, segundo a polícia. / AFP