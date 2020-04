CIA investiga números reais de contaminados pelo coronavírus 

WASHINGTON - A CIA, agência de inteligência dos EUA, alerta a Casa Branca desde o início de fevereiro, que a China subestimou amplamente o número de infectados por coronavírus e que não se pode confiar em sua contagem.

O alerta foi feito porque os Estados Unidos compilam modelos preditivos para combater o vírus, segundo autoridades de inteligência.

Os briefings de inteligência nas últimas semanas, com base pelo menos em parte nas informações da CIA sobre os casos ativos na China, desempenhou um papel importante na negociação do presidente Trump na quinta-feira de uma aparente distensão com o presidente Xi Jinping da China. Desde então, os dois países criticaram um ao outro.

A obtenção de uma contagem mais precisa da taxa chinesa de infecção e mortes pelo vírus tem implicações na saúde pública em todo o mundo em um momento de grave incerteza sobre o vírus, sua velocidade de transmissão e outras questões fundamentais.

Para as autoridades americanas, os números totais são críticos para entender melhor como o Covid-19 afetará os Estados Unidos nos próximos meses e a eficácia de contramedidas como o distanciamento social, segundo agências de inteligência americanas e funcionários da Casa Branca disseram ao New York Times.

Até agora, para a frustração da Casa Branca e da comunidade de inteligência, as agências não conseguiram obter números mais precisos através de seus esforços de coleta.

Mas as agências de inteligência americanas concluíram que o próprio governo chinês não conhece a extensão da pandemia de coronavírus e está tão cego quanto o resto do mundo. Burocratas de nível médio na cidade de Wuhan, onde o vírus se originou, e em outras partes da China, mentiram sobre taxas de infecção, testes e contagem de mortes, com medo de que, se reportarem números muito altos, serão punidos, perderão sua posição ou pior, afirmaram autoridades de inteligência ao New York Times.

As declarações burocráticas são um problema crônico para qualquer governo, mas pioraram na China, pois a liderança comunista tomou uma atitude mais autoritária nos últimos anos sob o comando de Xi jinping.

Não existe imagem completa do vírus em nenhum lugar devido a fatores que vão além da supressão do governo, incluindo escassez de testes, diferentes padrões de medição e infecções assintomáticas que podem ser responsáveis ​​por até um em cada quatro casos de coronavírus.

Mas desde janeiro, os funcionários da Casa Branca passaram a ver com ceticismo os registros chineses em particular e pediram à CIA e outras agências de inteligência para priorizar a coleta de informações sobre a China.

A Bloomberg News informou que a CIA tinha alegado em um relatório que China estava subnotificando seus diagnósticos de mortes por vírus. Autoridades negaram que existisse um relatório da CIA enviado à Casa Branca mostrando que os números de Pequim estavam incorretos.

A inteligência americana reportou que a China apresentou números subestimados e que a contagem de mortes em Wuhan pode ser de 5.000 ou mais, o dobro do número oficial.

As autoridades americanas alertaram que, mesmo com fontes próprias, muitos dos avisos das agências de inteligência à Casa Branca desde o início do surto chegaram relativamente perto dos relatos de jornalistas, que têm relatado agressivamente o surto de coronavírus na China e nos chineses. esforços do governo para suprimir a divulgação de informações.

A China creditou às suas medidas drásticas de contenção - incluindo um bloqueio de quase 60 milhões de pessoas - pela queda nos casos recentemente relatados nas últimas semanas, mas muitas pessoas fora do governo levantaram preocupações de que os números estejam incompletos.

Por exemplo, a China não registra o número de casos assintomáticos de que tem conhecimento. Cerca de 25% das pessoas que contraem o vírus podem não mostrar sinais dele, disseram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Questionado sobre os números da China em uma entrevista coletiva na quarta-feira, Robert C. O'Brien, consultor de segurança nacional, disse que os Estados Unidos "não estão em posição" de confirmá-los. Sem reconhecer nenhum relatório secreto de inteligência, ele observou que os relatórios públicos haviam questionado os números.

"Não há como confirmar esses números", disse O’Brien. "Há muitos relatórios públicos mostrando que os números são muito baixos".

As autoridades também disseram que a subnotificação da China de seus totais pandêmicos não é surpreendente, dizendo que as estatísticas oficiais do país são frequentemente enganosas.

As tensões entre Washington e Pequim aumentaram depois que o vírus se espalhou para além de Wuhan e chegou aos Estados Unidos, forçando o fechamento de grandes áreas da economia para controlar a propagação.

Diplomatas chineses espalharam a desinformação, incluindo relatos falsos de que o vírus se originou de um laboratório do Exército dos Estados Unidos e de outras teorias da conspiração. Trump revidou ao se referir ao Covid-19 como "o vírus chinês", e o secretário de Estado Mike Pompeo tentou rotular a doença como vinda da China.

Mas depois da ligação entre Xi e Trump na semana passada, uma paz se estabeleceu. Enquanto a mídia chinesa continuou a espalhar teorias da conspiração, os diplomatas chineses mais importantes moderaram seus comentários.

Trump também suavizou sua linguagem. Questionado sobre os relatórios de inteligência de que a China havia relatado mal os danos do vírus, Trump sugeriu que ele poderia ter discutido o assunto com Xi.

"Os números parecem um pouco positivos, e estou sendo legal quando digo isso, em relação ao que testemunhamos e ao que foi relatado, mas discutimos isso com ele", disse Trump. "Não tanto os números como o que eles fizeram e como estão fazendo."