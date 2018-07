Cias aéreas retomam voo entre Austrália e Nova Zelândia

A empresa australiana Qantas, sua subsidiária Jetstar e a rival Virgin Austrália anunciaram em comunicados divulgados hoje que os voos para Auckland, Christchurch, Wellington e Queenstown serão reiniciados amanhã.

As cinzas expelidas pelo vulcão no Chile chegaram à Austrália e à Nova Zelândia há duas semanas, fazendo com que centenas de voos fossem cancelados.

A situação se normalizou alguns dias depois, mas as cinzas retornaram na semana passada, provocando outros cancelamentos na quarta-feira. As cinzas vulcânicas podem danificar os equipamentos da aeronave e paralisar os motores. As informações são da Associated Press.